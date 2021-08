C’est l’heure du réveil pour Anderlecht. Trois jours après la claque reçue en Conférence League sur la pelouse de Vitesse, synonyme d’élimination européenne, le Sporting rechausse les crampons sur la difficile pelouse de Genk.

On attendait un départ canon du Racing, il n’a pas eu lieu. Après avoir échoué de peu dans la course au titre, les Limbourgeois sont revenus cette saison avec des ambitions très élevées. Malheureusement pour les pensionnaires de la Luminus Arena, la reprise a été compliquée. Après un décevant un point sur six, les hommes de John van den Brom se sont réveillés pour s’offrir deux victoires avant de concéder le partage sur la pelouse de l’Antwerp. Alors qu’aucun membre de son trio magique Ito-Bongonda-Onuachu n’a quitté le navire, Genk voudra prouver sa valeur et démontrer que son statut de candidat au titre n’est pas usurpé.

En face, le sourire a disparu des visages des supporters. Si le Sporting a d’abord connu l’humiliation de perdre face à l’Union avant de se prendre les pieds dans le tapis à Eupen, le club bruxellois s’était bien repris en s’imposant largement face à Seraing avant de s’imposer au Cercle. De quoi permettre de repartir sur des bases plus positives. Sauf que, il y a un hic.

En barrages pour accéder à la Conférence League face à Vitesse, les joueurs de Vincent Kompany avaient d’abord concédé le partage à domicile au terme d’un match dingue (3-3) mais tout semblait ouvert avant la manche retour. Problème : les joueurs semblent avoir oublié l’enjeu de la rencontre et ont livré une prestation indigne du club le plus titré du royaume. Cette nouvelle désillusion européenne n’est pas acceptée dans les travers du Lotto Park où les supporters clament leur mécontentement. Un choc face à l’un des moteurs du championnat est une très belle opportunité pour repartir vers l’avant.

La rencontre sera à suivre en direct sur les antennes de Vivacité et sur notre site en direct commenté dès 18h30.