Le Sporting d'Anderlecht reçoit Courtrai à l'occasion de cette 28e journée de Pro League. Les Mauves et Blancs sortent d'un match nulle d'une puissante fadeur face au Cercle de Bruges, pour un quatrième 0-0 depuis le début du championnat qui a replongé les supporters dans leurs craintes chroniques. Vincent Kompany avait même félicité Yves Vanderhaeghe à l'issue du match, reconnaissant dans un élan d'honnêteté rare pour la situation que l'adversaire aurait mérité de l'emporter. Ce match face au Cercle a donc occulté les trois précédentes matchs, tous gagnés par le Sporting. Entre les deux qualifications en Coupe face à des équipes de divisions inférieures, Anderlecht avait tout de même réussi le tour de battre Genk dans le Limbourg. C'est cette prestation-là qui doit guider les Mauves, alors qu'on annonce l'arrivée dans la sélection de Majeed Ashimeru, décisif lors de son apparition au RFC Liège. Peut-être apportera-t-il d'emblée l'élan qui a manqué au milieu de terrain face au Cercle : la prestation plus effacée d'Ait El Hadj avait directement fait rejaillir certaines carences mauves. Il faudra en tout cas plus de consistance au milieu de terrain - et d'efficacité devant- pour bousculer une équipe de Courtrai en pleine mutation.

Eliminés en Coupe par le Standard, les Kerels amorcent un nouveau cycle en plein milieu de saison : exit les Van der Bruggen (Cercle), Lepoint (Mouscron) et Mboyo (Saint-Trond), trois tauliers du vestiaire partis humer l'air de la Pro League ailleurs, welcome les Palaversa, Hendrickx et Chevallier, supposés aider Luka Elsner, le successeur d'Yves Vanderhaeghe, à développer son football chatoyant - sur le terrain des Eperons d'Or, bonne chance-. Au classement, Courtrai ne doit pas vraiment regarder derrière (10 points d'avance sur la 17e place), et n'a pas vraiment de quoi regarder vers l'avant non plus (9 points de retard sur les PO1).

Au match aller disputé fin octobre, les Mauves s'étaient imposés 1-3 à Courtrai, en alignant d'entrée Percy Tau, Peter Zulj et Mustapha Bundu, tous partis aujourd'hui, et avaient même pu compter sur le concours de Yari Verschaeren, toujours blessé. Avec un maître mot ce soir-là : l'efficacité.

Les compositions :

Anderlecht : Wellenreuther; Sardella, Lissens, Delcroix, Lawrence; Sambi Lokonga, Cullen, Ashimeru; Mukairu, Nmecha, Bruun Larsen.

Courtrai : Ilic, Golubovic, Radovanovic, Ocansey, Hendrickx, Dewaele, Palaversa, Gueye, Gano, Selemani.