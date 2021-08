Pro League : Anderlecht bat Seraing et s’offre une première victoire cette saison

Anderlecht tient enfin sa première victoire de la saison en Pro League en battant Seraing 3-0. Mais que ce ne fut pas facile. Car Seraing a bien joué le coup en tentant via des contres de faire mal à l’équipe de Vincent Kompany. Mais l’exclusion de Boulenger en fin de première mi-temps va changer le scénario des visiteurs.

Si la seconde période a été plus hachée, la faute à un Seraing replié et à un Anderlecht qui n’aura pas mis assez de rythme, la solution est cependant venue du banc des remplaçants avec Thelin. En fin de match, Gomez et Amuzu vont clôturer le score à 3-0. Cette victoire permet aux Mauves de remonter au classement. Mais il faudra évoluer à un autre niveau pour continuer à engranger des points.