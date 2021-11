Pro League : 69 jours plus tard, le Standard s’impose face à Eupen et renoue avec la victoire

Plus de deux mois après son dernier succès en championnat, le Standard a renoué avec la victoire en s’imposant sur le plus petit des scores face à Eupen (1-0) ce samedi soir à Sclessin. Les Liégeois n’ont même pas eu besoin de marquer… puisque c’est le malheureux Emmanuel Agbadou qui a inscrit un autobut aberrant en toute fin de première période (45+3'). Grâce à cette première victoire sous Luka Elsner , le Standard remonte à la onzième place (20 points) alors que les Pandas restent sur un petit un sur quinze.

Alors que les Pandas se créent la première occasion de la seconde période via Peeters, c’est le revenant Selim Amallah qui est tout proche de doubler le score. Seul le poteau empêche le Marocain de marquer. Dans la foulée, le malheureux Agbadou voit sa lourde frappe passer à côté du but d’Henkinet et quelques minutes plus tard, c’est au tour de Noë Dussenne de se montrer dangereux (1-0, 58').

Dans le dernier quart d’heure, Hugo Siquet réveille tout le stade en enroulant une belle frappe du pied droit, bien détournée par Nurudeen. Malgré une petite frayeur en fin de match, l’arbitre indiquant un penalty avant de revenir sur sa décision à l’aide du VAR, le Standard l’emporte 1-0 pour le plus grand plaisir de ses supporters.