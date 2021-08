Quel match ! Opposé à un coriace Beerschot, le Club de Bruges s’est fait très peur mais est finalement parvenu ) tenir pour s’imposer dans la douleur et glaner sa toute première victoire à domicile de la saison (3-2). Une rencontre, entre deux frères flandriens, qui nous aura tenus en haleine pendant 90 minutes de par ses buts, son scénario rocambolesque et quelques polémiques d’arbitrage.

Mais là aussi, les espoirs anversois sont tués dans l’oeuf puisque Frans écope d’un second carton jaune juste avant la mi-temps et laisse ses coéquipiers à 10.

Intéressante avant l’entracte, la partie tombe dans une douce folie après la mi-temps. Tibo Persyn pense inscrire le but de la victoire d’une somptueuse reprise à l’entrée de la surface mais à 15 minutes du terme Nsoki se fait lui aussi exclure pour un tacle stupide et évitable. Sur le coup-franc qui suit, Van Den Bergh profite d’un caviar d’Holzhauser pour planter le 5e but de la soirée et relancer le suspense ! (3-2)

A 10 contre 10, les deux équipes se rendent coup pour coup dans une fin de match haletante où le franc peut tomber d’un côté comme de l’autre. Après avoir fait le dos rond pendant 15 minutes, Bruges peut finalement souffler et s’impose dans la douleur. Les Blauw&Zwart capitalisent 11/15, sont toujours invaincus et 2e du championnat. Du côté du Beerschot, c’est la soupe à la grimace avec 1 point sur 15… malgré de nets progrès dans le jeu. Paradoxal destin pour la surprise de la défunte saison, désormais abonnée au bas de tableau.