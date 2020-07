Pro League 2020-2021 : 16 clubs, mini-playoffs et 2 montants potentiels

La Pro League confirme donc, de facto, que la saison 2020-2021 se disputera avec 16 clubs et s’achèvera avec des Play-offs réduits qui réuniront d’une part les 4 premières équipes du classement à l’issue de la phase classique pour désigner le champion et distribuer les meilleurs tickets européens. Les clubs classés entre la 5e et la 8e place disputeront eux aussi des playoffs pour l’obtention d’un ticket en Europa League.

Il était déjà acté que le premier de D1B remplacerait le dernier de D1A à partir de la prochaine saison. Désormais un deuxième club de D1B aura l’occasion de rejoindre l’élite du football belge via un match de barrage (en aller-retour) entre le 15e de la Pro League et le 2e de 1B. Le CEO de la Pro League, Pierre François , est heureux de cette décision : " Je me réjouis de l’introduction du barrage entre le 15e de la Jupiler Pro League et le 2e de 1B. Ceci est une réponse positive aux préoccupations des clubs alignés en 1B. Il en résultera davantage d’attractivité pour l’ensemble de nos compétitions ".

Changement d’horaires : 1 match = 1 créneau

Parmi les autres points importants, la Pro League a également validé une refonte des horaires des rencontres. Désormais, deux matchs ne pourront pas avoir lieu aux mêmes horaires, comme c’était le cas le samedi soir en D1A par exemple. Huit horaires ont été fixés : on jouera un match le vendredi soir (20h45), trois matchs le samedi (16h15, 18h30 et 20h45), et quatre le dimanche (13h30, 16h, 18h15, 20h45). Les plus grosses affiches se joueront le dimanche. Les membres de l’assemblée générale n’ont donc pas tenu compte de l’avis défavorable exprimé par l’association des supporters belges, Belgian Supporters, à propos de ces nouveaux horaires. Néanmoins, la possibilité de jouer le lundi soir, évoquée à certains moments mais qui suscitait l’ire de certains clubs et de groupes de supporters, a été écartée.

En D1B, on jouera le vendredi à 20h, le samedi à 20h45 et le dimanche à 16h et 20h.