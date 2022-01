Pro League : 13 nouveaux cas de coronavirus à Saint-Trond

Saint-Trond a été fortement touché par le coronavirus avec treize nouveaux cas positifs détectés au sein du club, a annoncé la formation de Jupiler Pro League samedi.

"Au total, 13 personnes sont atteintes du virus dont des joueurs (la plus grosse majorité), des membres du coaching staff et des membres du personnel médical", peut-on lire dans le communiqué. "Par respect pour le secret médical, nous ne divulguerons pas les noms des joueurs, coaches et staff médical concernés. Nous tenons à vous remercier pour votre compréhension et votre respect."

Les personnes concernées ont été placées en quarantaine et pourront reprendre l’entraînement après un test négatif. "Les autres joueurs et les membres du staff continueront à travailler dur pour préparer le match contre le Club de Bruges", a conclu le STVV.

Saint-Trond doit se rendre au Club de Bruges pour la reprise du championnat le samedi 15 janvier. Une reprise qui pourrait être reportée à cause du grand nombre de cas de coronavirus au sein des clubs de D1A. Le sujet sera discuté lors de l’Assemblée Générale de la Pro League lundi.