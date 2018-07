Preudhomme : "On voulait gagner ce premier match à domicile et on a réussi"

Le Standard est venu à bout de La Gantoise (3-2) et a remporté son match d'ouverture en Pro League pour la première fois depuis 4 ans. Tout n'a pas été parfait mais, comme le souligne Michel Preud'homme, "c'est toujours bien de commencer par une victoire".



Ce succès n'a pas été facile à aller chercher. Bien dans sa rencontre, le club liégeois a joué à se faire peur avec notamment des erreurs défensives. "On est passé par toutes les émotions. Les deux équipes voulaient jouer haut et aucune ne voulait plier malgré la chaleur. Les deux équipes étaient très positives mais quand on voit le nombre d'occasions je pense qu'on mérite notre victoire", affirme MPH.



Pour son retour sur le banc de Sclessin après dix ans d'absence, l'ancien gardien pu compter sur le soutien des fans. "J'avais demandé l'appui du public. Quand on a eu des moments difficiles, il était là. On essaie de bien jouer au foot et à certains moments, on s'est laissé enfermer au lieu de faire les bons choix. Je sais qu'il y a encore énormément de choses à faire au niveau de la construction mais aussi d'un point de vue défensif."



"On n'a pas changé notre préparation pour essayer de gagner des matches"



Preud'homme met les erreurs, notamment de Cavanda, sur le compte du processus d'apprentissage. "Les joueurs apprennent des nouveaux schémas. On essaie d'avoir une équipe qui joue un football moderne. Et à un moment il y a un black out. Il ne faut pas oublier que le Standard a bien joué les derniers mois, mais il avait aussi affiché des lacunes la saison dernière. On essaie d'y remédier en mettant des règles défensives et de construction (du jeu). Ça prend un peu de temps", précise le T1 Liégeois qui a apprécié les prestations de Bastien et Djenepo et le réalisme d'Emond.



Le Standard n'avait pas été brillant lors de ses amicaux (deux succès en huit rencontres). Cela n'a jamais inquiété MPH. "On n'a pas changé notre préparation pour essayer de gagner des matches. On a fait des essais. On voulait gagner ce premier match à domicile et on a réussi. C'est positif. C'est toujours bien de commencer par une victoire."



Le mercato est encore ouvert pour un mois. Avant de parler de renfort(s), le coach liégeois veut "faire le bilan" de son noyau. Il attend par exemple les retours en forme de Carcela, Lestienne et Sa. Le nom d'Obbi Oulare a été cité dans la presse. Il ne semble pas être une priorité. "C'est un profil intéressant. Mais on a déjà 3 avants, s'ils restent on ne va pas 'faire' un 4e attaquant. Ça ne servirait à rien."