Preud'homme: "On joue de manière suffisante alors qu'on vient chez le champion"

Michel Preud'homme était remonté contre ses joueurs après la défaite subie par le Standard sur le terrain du FC Bruges (3-0). Il n'y a pas eu photo. Le FC Bruges a largement disposé de son adversaire et a fait le boulot très rapidement en première période en inscrivant 2 buts en 17 minutes. "La rencontre a été terminée après quelques minutes de jeu" souligne Michel Preud'homme au micro de la Pro League. "Quand on commence un match avec ce niveau de concentration, on ne peut pas espérer faire quelque chose à Bruges. Là, on n'était pas prêt. On sait qu'on doit être prêt dès la première minute et qu'ils vont commencer fort. Et bien, on ne l'était pas..."

"On a fait un bon match jeudi" rappelle l’entraîneur liégeois. "On espère franchir un cap et dire 'voilà, on a compris'. Et bien, non, on recommence de manière suffisante alors qu'on vient jouer chez le champion. On a utilisé en début de match le même système que lorsqu'on avait accueilli Bruges chez nous. Mais on était à 150% et aujourd'hui, on était à 50%. Donc cela ne sert à rien."

Michel Preud'homme a bien tenté d'apporter des changements à la mi-temps, sans succès. "Quand on est mené 3-0, c'est compliqué. Il ne faut pas non plus prendre une raclée et il faut garder une organisation" termine l'ex-Diable Rouge.