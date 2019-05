Preudhomme après le 0/9 liégeois : "Je suis responsable, je cherche les solutions"

Michel Preudhomme se posait des questions à l'issue de la défaite du Standard à Anderlecht. Son équipe avait le match en main et a perdu le fil ... après l'exclusion de Sebastiaan Bornauw . "Le début du match est bon et puis Anderlecht prend une carte rouge. Donc ça devrait être plus facile, peut-être pas de marquer, mais au moins de ne pas encaisser. A partir ce moment-là, on a l'impression que le rythme dans l'équipe a baissé. En supériorité numérique, on a même été en difficulté à certains moments. On voulait les presser. On le faisait pas mal en début de rencontre, d'où la carte rouge. Et alors qu'on est à 11 contre dix, on n'y arrive plus. C'est incompréhensible", regrette MPH à notre micro. "Après deux-trois minutes difficiles, on parvient à égaliser", poursuit le coach liégeois. "Mais après ce 1-1, on ne sent pas ce feu pour vouloir aller arracher cette victoire. Il y a pourtant encore des choses à aller chercher. En tant que coach, je me pose énormément de questions." Avec ce troisième revers consécutif, le Standard marque le pas. "Je suis responsable. Je cherche les solutions".

Selon Mehdi Carcela, le Standard avait la main. Mais les Liégeois ont à nouveau pêché à la finition. "On a dominé le match. On s’est créé plus d’occasions, on a posé notre jeu. Ce qu’il manquait c’est d'être 'tueur' devant le goal et derrière de ne pas prendre de bêtes buts. Surtout qu’on avait travaillés ces phases-là à l’entraînement. On avait dit qu’il ne fallait pas prendre de ballons dans le dos."

"Ils ont su garder leur tactique. Ils sont restés bien groupés derrière et sont partis en contre rapidement. Je pense qu’ils étaient plus déterminés que nous. C’est ça qui a fait qu’ils ont gagné le match".

Sur un plan personnel, Carcela a retrouvé une place de titulaire et le chemin des filets, pour la première fois depuis plus de 4 mois. "J'ai vu un petit trou et puis j’ai un peu de chance qu’elle aille dans le but. Je pensais que ça allait changer le cours du match mais on reprend un but, quelques minutes après. Après c’est difficile de gagner un match ici contre Anderlecht."