Preud’homme, Venanzi, le Standard, Martinez, la Fédération, Sa Pinto: Grandes manœuvres et jeu de dupes

Lorsqu’il s’agit de mener des tractations importantes en coulisses, le monde du foot se fait inévitablement discret pour ne pas dire opaque.

Plus que jamais, ce sont des périodes où, selon une expression qui m’est chère, "tout le monde ment tout le temps sur tout". C’est souvent très gros, parfois de bonne guerre mais à vrai dire il s’agit, avec l’expérience, de décrypter ces codes conventionnels destinés à brouiller les pistes. Un véritable jeu de dupes entre les décideurs et les observateurs…y compris sur les plateaux de la Tribune lorsque Mehdi Bayat niait avoir rencontré récemment Michel Preud’homme !

Cela fait déjà quelques semaines que Michel Preud’homme, justement parlons de lui, est tiraillé entre son envie de revenir au Standard par la toute grande porte (le Président Bruno Venanzi lui a fait une offre sportive et financière du genre qu’on ne refuse pas) et de réaliser son rêve : entraîner un jour l’équipe nationale. Une fonction qui semble taillée sur mesure pour lui. Coach charismatique, excellent communicateur, populaire au nord comme au sud du pays, excellent C.V. et fin connaisseur du football belge. Mais, une fois encore, le " timing " ne semble pas être le bon. Comme après l’Euro 2016, MPH pourrait à nouveau rater le train des " Diables Rouges ". La Fédération joue la montre et attendrait, ou non, la fin du tournoi russe pour éventuellement prolonger le contrat du sélectionneur espagnol. Alors qu’on le croyait déjà reparti sous les cieux britanniques où le contact quotidien avec un club semblait lui manquer, Roberto Martinez a fait volte-face. Voilà qu’il serait intéressé pour continuer l’aventure avec les Diables et la prolongation de contrat serait même à l’ordre du jour. Gageons qu’une coupe du Monde non conforme aux espérances conduirait immanquablement les pontes de la Fédé à revoir leur stratégie, quitte à dénicher dans l’urgence un autre mentor pour aborder la suite du calendrier et les tâches futures….

Mais revenons au coach liégeois. Arrivé au terme de son année sabbatique, Michel Preud’homme a la bougeotte. Il a envie de retravailler même si ces quelques mois de recul sont passés très vite entre parties de golf et farniente avec sa famille et ses amis. La proposition du Standard, avec les pleins pouvoirs sportifs, l’intéresse au plus haut point mais il dit de ne plus avoir de nouvelles récentes de Sclessin. Alors, info ou intox ? A-t-il déjà un accord signé avec le Président Venanzi qui ne sera divulgué qu’au terme de cette saison ? Soit dans trois semaines à peine…. Ricardo Sa Pinto, lui aussi, est pris dans un véritable jeu de dupes….On ne sait pas trop, à vrai dire, si Bruno Venanzi l’a vraiment tenu informé, un moment donné, de la piste Preud’homme, contacté dans une période sportivement bien moins réjouissante de l’équipe il y a quelques mois…

Or, Ricardo Sa Pinto est bel et bien le héros de ces play-offs 1 avec un bilan de 13 points sur 18 et le meilleur football pratiqué du Royaume ; il se verrait donc bien continuer l’aventure en bord de Meuse. Sa qualification pour les play-offs 1 lui a permis une reconduction automatique de contrat d’un an… avec deux mois seulement de préavis à payer le cas échéant par son employeur, un fameux bémol quand même. Le coach portugais a remis, logiquement, de la pression sur sa direction avec ses déclarations dimanche dernier à Gand. Et c’est justement le moment que choisit Preud’homme pour sortir du bois grâce à ses habituels et puissants relais médiatiques. Alors, hasard ou coïncidence ? Un avenir proche nous l’apprendra.