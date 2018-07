Preud'homme: "Une préparation n'est jamais finie"

Le Standard de Liège a terminé sa préparation sur une bonne note en prenant le dessus sur Tubize (0-1). À quelques jours de la Supercoupe de Belgique face à Bruges, les Rouches se rassurent et signent une deuxième victoire en cinq matchs de préparation. Mais pour Michel Preud'homme, le chemin est encore long: "Une préparation n'est jamais finie" avance l’entraîneur liégeois au micro de Christophe Durant. "Pour faire ce que l'on veut, tout en préparant et essayant de gagner nos matches, elle va continuer encore longtemps. J'espère que tout soit réglé avant de pouvoir commencer la saison. Malheureusement, ce n'est jamais le cas ou rarement le cas."

Car l'ambition c'est de placer des bases solides: "On sait ce que l'on veut construire et on va continuer à le construire, avec nos règles. On ne veut pas faire un one shot. On veut construire un club. Et une saison. On va essayer de faire le mieux possible."

Comme il le fait habituellement lors des matchs amicaux, Michel Preud'homme a aligné deux équipes différentes pour la première et la deuxième période. Seuls Zinho Vanheusden et Arnaud Bodart, en manque de temps de jeu, ont débuté les deux mi-temps. "Mon idée finale d'une équipe n'est pas encore là" termine Michel Preud'homme.