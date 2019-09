Preud'homme : "Une équipe qui attaque et qui veut créer et une équipe qui part en contre et qui casse le rythme"

Charleroi a failli s’imposer pour la première fois en 11 ans au Standard, mais Paul-José Mpoku a délivré Michel Preud’homme et les Rouches en fin de rencontre.

"On a eu un match copie conforme de la saison passée qui s’est terminé par 0-0. Il y a une équipe qui attaque et qui veut créer et une équipe qui part en contre et qui casse le rythme quand c’est possible. Il nous a manqué de rythme, mais c’est difficile quand le match s’arrête souvent. Ils sont forts physiquement et on aurait pu faire mieux. On a aussi eu des occasions. On a essayé, mais ce n’est pas facile contre cette équipe aguerrie", a déclaré Michel Preud’homme à notre micro.

Et le coach du Standard d’ajouter sur les arrêts de jeu donnés par l’arbitre : "Ils ont bien joué le coup à partir du moment où on le permet. Et quand on voit qu’on n’a que 5 minutes de temps supplémentaire. Il y a eu un match depuis que je suis entraîneur, c’était à Saint-Trond et on a perdu, où on a ajouté 8 minutes. Je ne comprends pas très bien. Comme sur le 0-1. On entend un coup de sifflet. Alors pourquoi aller chercher le VAR. Il faudra qu’on m’explique."

De son côté, Karim Belhocine, le coach de Charleroi "ne sais pas dans quelle mesure je dois être content ou mécontent. Si avant le match, on m’avait dit qu’on allait prendre un point contre le Standard, j’aurais considéré cela comme un bon résultat parce que pour l’instant cette équipe fonctionne à plein régime. Mais vu le score avant la fin du match, c’est très difficile d’encaisser. Le Standard a beaucoup poussé mais on a eu des occasions avec plusieurs 1 contre 1 mal négociés, il y avait moyen de tuer le match avant.”

Car le style de Charleroi était un peu différent de d'habitude : "On était venu avec un plan de jeu. On avait étudié les forces du Standard, les nôtres mais ce n’est pas forcément le plan de jeu qui nous a permis de prendre un point aujourd’hui. C’est surtout l’envie de ces joueurs de ne jamais se laisser renverser et que même contre le Standard en déplacement il y avait moyen de faire un résultat."

Finalement avec ce point le coach doit être satisfait avant son déplacement à Arsenal et à l’Antwerp. Au classement, le Standard est 2e avec 19 points, un de moins que le Club Bruges. Charleroi (12 points) est 9e.