Preud'homme : "Un déplacement au Stayen reste toujours délicat à négocier..."

Une fois n'est pas coutume, Michel Preud'homme a délocalisé l'entraînement de ce vendredi. Les Rouches ne se sont donc pas entraînés sur les pelouses de l'Académie Robert Louis-Dreyfuss mais sur le terrain synthétique du Stayen, à Saint-Trond. Pour l'entraîneur du Standard, ce choix se justifie pleinement..."J'estime en effet que c'est un plus dans notre préparation. Tout d'abord, certains nouveaux joueurs du noyau ne connaissent pas ce type de terrain mais aussi parce que le terrain synthétique du STVV a changé. Ce n'est exactement la même surface que la saison dernière, même si cela reste du synthétique. C'est important pour mes joueurs de répéter leurs gammes vu que le ballon ne rebondit pas de la même manière sur ce type de terrain, surtout en fonction de la météo. C'est donc une bonne chose de pouvoir s'entraîner là-bas 48 heures avant le match. Histoire de trouver nos marques plus facilement".

Si le Standard a démarré le championnat par deux victoires, sans encaisser le moindre but, ce n'est pas le cas pour Saint-Trond qui n'a pas encore glané le moindre point. Les Trudonnaires ont même subi un cinglant revers le weekend denier sur la pelouse du Club de Bruges (6-0). Malgré cela, le coach liégeois se méfie de ce déplacement au Stayen..."C'est toujours un déplacement délicat pour le Standard qui a souvent souffert dans le Limbourg. Il suffit de jeter un oeil sur les statistiques et on se rend compte que la dernière victoire remonte à la saison 2006-2007. C'est à dire que nous n'avons plus gagné au Stayen depuis plus de 12 ans. C'est la preuve que c'est un déplacement très difficile. Contrairement à ce que les résultats pourraient laisser penser, Saint-Trond possède une équipe qui joue bien au football et qui construit de l'arrière. A Bruges, l'équipe trudonnaire a été prise à froid et Marc Brys avait changé de système mais contre Mouscron, j'ai vu de très belles actions. Cette équipe joue un football moderne. On devrait donc assister à un match plaisant entre deux équipes qui apprécient le beau jeu. Maintenant, je ne sais pas si affronter une équipe qui est dans le doute, est un avantage pour nous. En revanche, je sais que nous allons être chaudement reçus dans ce stade où il y a toujours beaucoup d'ambiance face au Standard".

Un joueur du Standard connaît bien cette ambiance du Stayen. Noé Dussenne, le nouveau défenseur central, y a joué lors de la première journée de championnat avec Mouscron. Un déplacement qui lui a plutôt bien réussi puisque l'Excel l'avait emporté, 0-1. Noé Dussenne est assuré de faire partie du noyau sélectionné par Michel Preud'homme. L'ex-Mouscronnois s'est entraîné cette semaine et il pourrait même déjà être titularisé dans l'axe de la défense aux côtés de Konstantinos Laifis d'autant que Milos Kosanovic est en partance pour Al Jazira. Le défenseur serbe s'est toutefois encore entraîné avec le Standard ce vendredi après-midi à Saint-Trond. En revanche, Denis Dragus, le nouvel attaquant roumain, ne pas ne devrait pas faire partie de la sélection. Michel Preud'homme préfère encore le préserver et cela malgré les absences confirmées de Felipe Avenatti et Obbi Oulare qui ne se sont pas encore entraînés avec le groupe.