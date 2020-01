Preud’homme : "Renaud a toujours été exemplaire et c’était un rêve pour lui de jouer en Ligue 1" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Preud'homme: "Renaud a toujours été exemplaire et c'était un rêve pour lui de jouer en Ligue 1"... Les rumeurs envoyant Renaud Emond à Nantes n'en sont plus. Elles ont été confirmées par le Standard et par Michel Preud'homme lui-même. Le joueur a bel et bien quitté le stage pour négocier avec Nantes, une offre a été formulée, les derniers détails sont en train d'être réglés. L’entraîneur du club liégeois considère qu'il était logique que le Standard facilite les choses, car le souhait de Renaud Emond était clair et que son comportement a toujours été exemplaire en tant que Rouche. "Je crois que pour Renaud c'était un rêve de jouer en Ligue 1. On le savait depuis un certain temps. C'est un joueur qui a tout donné pour le club, et à partir du moment où il y a une offre qui peut satisfaire toutes les parties, avec un joueur qui a toujours été exemplaire, le club essaie de participer." Qui pour le remplacer? "On a trois avant de pointe dans notre noyau, il a été fait pour ça. On n'a plus qu'une compétition. Moi personnellement je ne vais pas chercher un avant à l'heure actuelle. Il y a eu cette offre pour Renaud, ça aurait pu être pour un autre joueur. On lui souhaite bonne chance si ça se fait."