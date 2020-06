Preud'homme quitte le banc du Standard, mais reste vice-président

C'était dans l'air depuis quelques jours, c'est désormais officiel : Michel Preud'homme n'est plus l'entraîneur du Standard.

Après avoir quitté Sclessin en 2008 dans la foulée du titre offert aux supporters liégeois, qui patientaient depuis 25 ans, MPH était revenu au club de son cœur dix ans plus tard. Il aura donc mené la barque liégeoise pendant deux ans, sans parvenir à garnir la vitrine rouche d'un trophée supplémentaire.

La saison dernière, le Standard avait en effet terminé sur la troisième marche du podium et cette année (avant que la saison ne soit interrompue par le Covid19), les Rouches étaient installés à la cinquième place et qualifiés pour les play-offs I.

Michel Preud'homme quitte donc ses fonctions d'entraîneur principal au terme de la deuxième de ses trois années de contrat. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux du club, expliquant qu'il préférait se consacrer à son activité au sein de la direction du club liégeois, à savoir le poste de vice-président.

"Honnêtement, je ne peux pas me permettre d'être encore entraineur dans le futur. Je vais embrayer sur l'autre partie, mon rôle de vice-président, avec un programme un peu plus allégé. C'était une décision difficile à prendre car mon esprit voulait encore aller au combat, mais mon corps me dit 'Non, tu ne tiendras pas le coup'", a indiqué MPH.