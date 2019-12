Preud'homme : "Quand on perd, on a toujours des regrets... Il faut faire face"

Eliminé par l’Antwerp en Coupe de Belgique en semaine, le Standard retrouvait le championnat ce samedi soir avec un déplacement sur la pelouse de Waasland-Beveren pour le compte de la vingtième journée de Pro League.

Malgré l’exclusion de Goreux (32e), les Liégeois ont ouvert le score grâce à Lestienne (35e). Les Beverenois ont réagi et ont marqué à deux reprises en deuxième période. Une défaite 2-1 assez inquiétante pour les Liégeois.

"Ils ont marqué deux fois, nous une seule, donc ils gagnent. C’est dommage, mais c’est comme ça... Le carton rouge de Goreux est un élément très important, surtout si rapidement dans le match. Avec un joueur en moins, nous avons modifié notre organisation. On ne pouvait plus effectuer le même pressing que lors du début de match. En possession, on a essayé d’aller de l’avant quand c’était possible", a concédé Michel Preud’homme, qui avait opté pour la brièveté dans ses réponses, au micro de la Pro League.

Et l’entraineur liégeois d’ajouter : "Quand on perd, on a toujours des regrets. Lesquels ? Celui d’avoir perdu notamment. Notre métier est fait de hauts et de bas. Il faut faire face. Face à Gand, pour le dernier match avant la trêve, nous allons jouer pour gagner. Parfois ça arrive, parfois pas."