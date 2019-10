Preud’homme : "Quand Avenatti sera en forme, le public va l’adorer" - © JASPER JACOBS - BELGA

Preud'homme: "Quand Avenatti sera en forme, le public va l'adorer" - Pro League - 11ème Journée -... Le Standard est sorti victorieux du duel face à Genk samedi à Sclessin. Les Liégeois se sont imposés 1-0 grâce à un beau but de Samuel Bastien en fin de rencontre. "On a essayé de mettre quelque chose en place, mais ça n’a pas bien fonctionné. On a donc changé, car nos dernières passes n’étaient pas bonnes, ce qui donne une impression négative, même si ce n’est pas mal. Mais Genk est une bonne équipe et parfois il faut souffrir", a déclaré Michel Preud'homme à notre micro. Car le Standard a du sortir le bleu de travail pour s'imposer. Un bleu que Mehdi Carcela a sorti les 20 dernières minutes. L'ailier n'était une nouvelle fois pas titulaire. "Mehdi, on connait ses qualités et moi je connais ses défauts", continue le coach du Standard. "Est-ce que face aux backs de Genk, Carcela aurait fait le même travail que Amallah et Lestienne? Certainement pas. Il aurait manqué de fraîcheur peut-être pour faire la décision. Ce n’est pas une question de mauvaise volonté, mais il faut avoir une grande discipline tactique pour le faire. Et je sais que quand le match entre dans la phase émotionnelle, Mehdi est super décisif quand il monte avec la mentalité", ajoute Preud'homme.