Michel Preud'homme - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Preud'homme: "On devait faire 2-0 plus tôt" - Pro League - 13e journée - 30/10/2019 Michel Preud'homme a analysé le succès 2-0 du Standard face à Waasland-Beveren mercredi soir. "Ça n'a pas été facile. Il faut faire deux choses dans ce genre de rencontres. Il faut essayer d’ouvrir la marque rapidement et on l'a fait. Il faut également en mettre un deuxième juste après pour obliger l’adversaire à se dégarnir beaucoup plus tôt. On a eu les possibilités pour marquer mais malheureusement ce deuxième but n’est arrivé qu’à la fin." Imprécis dans leurs passes en première période, les Liégeois ont poussé pour trouver ce deuxième but au retour des vestiaires mais ont manqué de réalisme. Ils ont d'ailleurs failli en payer le prix fort sur un contre waaslandien. "On a vu que la stratégie de Beveren était de nous prendre en contre tant que ce n'était pas 2-0. Ça aurait pu arriver sans l’arrêt d’Arnaud Bodart. Waasland-Beveren a bien fermé derrière et c’était à nous de trouver les solutions."