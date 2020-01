Preud'homme : "On continue avec les joueurs importants pour le Standard dans le futur et Dimitri a choisi une autre option"

Le Standard s’est difficilement imposé face à Ostende ce vendredi en ouverture de la 23e journée de Pro League. Un match auquel Dimitri Lavalée n’a pas participé.

"On veut continuer avec les joueurs qui seront importants pour le Standard dans le futur. Dimitri a malheureusement pris une autre option. Il s’entraîne toujours avec nous, mais on donne la préférence à d’autres joueurs", a indiqué Michel Preud’homme.

Et le coach du Standard d’ajouter sur le manque de solutions dans l’axe : "On avait un noyau très large, il nous reste quelques jours pour voir ce qu’on peut faire, mais on prépare aussi des joueurs qui pourraient aussi jouer à ce poste-là. On a préparé Miangue pour jouer dans l’axe et on peut aussi jouer à trois derrière. On a plusieurs options : Vojvoda, Gavory peuvent jouer dans l’axe au besoin. Si on prend des joueurs : ce sera soit pour une position où potentiellement un autre viendrait à nous quitter en fin de saison, soit un jeune joueur qu’on va préparer pour le futur", a ensuite détaillé le coach liégeois."