Preud'homme: "On a su faire le gros dos"

Vainqueur 0-1 face à Charleroi dans le choc wallon pré-trêve hivernale, le Standard a bien résisté à la pression carolo en deuxième période après avoir pris l'avantage grâce à Paul-José Mpoku. Les Liégeois ont montré qu'ils étaient capables de souffrir sans craquer. Un constat qui faisait plaisir au coach des Rouches Michel Preud'homme, intervenu au micro de la RTBF en fin de match.

"On a fait un match très sérieux et professionnel", a estimé l'ancien gardien des Diables rouges. "Quand on a souffert, on a été matures et on a su faire le gros dos", s'est-il réjoui avant d'évoquer les consignes qu'il avait donné aux siens pour ce déplacement périlleux. "Il ne fallait pas s'exposer aux reconversions de Charleroi. Il ne fallait pas se laisser surprendre et mes joueurs l'ont assez bien fait. Il ne fallait pas non plus se laisser marcher sur les pieds. Il fallait être durs comme eux dans les duels et c'était bien le cas ce soir."

L'entraîneur du Standard a enfin fait un bilan de cette première partie de saison avec l'année 2018 qui touche à sa fin. "En Europe, on a fait une très bonne campagne compte tenu des équipes qu'il y avait dans notre groupe. En Coupe de Belgique, c'est une catastrophe. En championnat, on grandit", a lancé Preud'homme encouragé par les dernières prestations de son équipe.