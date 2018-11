Preud'homme : "On a peut-être eu un peu plus que ce qu'on méritait"

En déplacement à Courtrai, le Standard s’est imposé 0-2 dans le cadre de la 15ème journée de championnat. Les buts ont été inscrits par Maxime Lestienne après seulement 20 secondes et par Pol-José Mpoku sur pénalty à la 76ème minute.

"On est venu avec l’objectif de prendre les 3 points. On a montré du caractère et on a gagné. Courtrai était bien en place mais on ne les a pas laissés faire. Maintenant, on a une semaine de repos (trêve internationale, ndlr) pour reprendre de l’énergie", a souligné le médian du Standard Samuel Bastien après la rencontre.

Et Michel Preud’homme d’ajouter : "On s’attendait à une grosse pression. On savait qu’il y aurait des moments où on allait souffrir et il fallait pouvoir faire le gros dos. On l’a bien fait. Il fallait beaucoup d’abnégation ce soir. On avait fait un très bon match à Krasnodar et on n’ a pas été récompensé de nos efforts. Ici, on a peut-être eu un peu plus que ce qu’on méritait mais il y a eu tellement de matches dans ce championnat où on méritait plus et on n’a pas eu ce qu’on aurait dû obtenir. Cela commence un peu à s’équilibrer. On savait qu’on allait souffrir à Courtrai. Il fallait rester calme, pas faire de bêtises et répondre."