Preud'homme: "On a été tueurs au bon moment"

Michel Preud'homme était satisfait de la prestation de son équipe, victorieuse face à Genk ce dimanche soir. C'est avant tout la preuve du regain de forme de l'équipe liégeoise pour l’entraîneur des Rouches. "On a continué sur la lancée du match contre Bruges" explique Michel Preud'homme au micro de Proximus. "Avec beaucoup de concentration et d'abnégation. Mais aussi des mouvements offensifs qui méritaient d'être vus. On a été tueurs au bon moment."

Symbole de ce retour en forme, le but de Duje Cop. Son premier cette année en championnat. "Il travaille énormément" explique l'entraîneur du Standard. "On savait, en fonction de la rencontre, qu'on avait besoin d'un attaquant dans la profondeur. Et il marque comme cela. C'est sa manière de jouer."

Les joueurs liégeois aussi appliqué les consignes du coach, qui demandait de parfois faire les petites fautes nécessaires. "Si les autres le font et qu'on ne les punit pas, pourquoi ne pas le faire? On ne doit pas accepter d'être mis en difficulté en étant trop propre. Si cela fait partie du football moderne, on le fait aussi."