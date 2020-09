Preud'homme : "Michel Lecomte avait cette envie de faire quelque chose de bien"

Leurs carrière respectives se sont déroulées à la même période, ils ont à peu près le même âge d’ailleurs. Michel Lecomte et Michel Preud’homme ont noué une amitié au fil des années grâce à leur relation professionnelle : l’un journaliste, l’autre joueur puis entraîneur de football.

Lors de la dernière Tribune de Michel Lecomte, les deux hommes ont pu revoir des souvenirs communs. MPH a tenu à participer à l’hommage rendu à celui qu’il connaît bien… Il a notamment avoué qu’il était bien plus facile de répondre aux questions d’un journaliste avec lequel le courant passe, même si le professionnalisme est toujours de rigueur en toutes circonstances.

"On sait qu’il n’y aura pas de coup vache. On sait qu’il va faire son métier professionnellement mais on a aussi eu une très bonne relation parce que je pense que Michel est un journaliste qui voulait faire vivre le foot et aussi mettre en avant les acteurs du foot, mettre en évidence les acteurs du foot, pas lui-même. Et je crois que c’est une grande qualité pour un journaliste. On ressentait cela avec Michel, qu’il avait cette envie de faire quelque chose de bien. Il menait sa barque mais il vous donnait aussi la possibilité d’en sortir grandi." Des mots qui ont évidemment touché le chef de la rédaction des sports (en poste jusqu’à la fin de l’année civile).