Preud'homme : "Les playoffs ce sont des montagnes russes"

Le Standard s'est écroulé face au Club de Bruges ce lundi dans le cadre de la troisième journée des Playoffs 1, s'inclinant 4-0. Le premier but a été inscrit contre son camp par Zinho Vanheusden. Une erreur individuelle suivi d'une déconvenue collective. Un résultat difficile à digérer, mais qui n'est pas synonyme d'adieu au titre pour son entraîneur, Michel Preud'homme.

"Ça fait partie du football. C'est pas parce qu'on encaisse un but qu'on doit sortir complètement de l'organisation et faire n'importe quoi et encaisser un deuxième directement après. Moi je suis beaucoup plus fâché sur ça. Tout le monde peut faire une erreur. C'est 1-0, il reste encore une heure et quart. Il faut rester dans l'organisation mais pas encaisser un but quelques minutes après parce qu'on fait n'importe quoi."

Le Standard s'est écroulé mentalement ce lundi soir, mais cela n'avait pas vraiment l'air de surprendre Michel Preud'Homme: "Vous avez voulu faire de nous un candidat au titre. Moi je connais la réalité donc moi je n'en ai jamais parlé. Parce que je connais nos forces et nos faiblesses et celles de nos adversaires et celles d'une équipe comme Bruges. C'est pour ça que je n'ai jamais parlé de titre."

S'il ne se déclare pas candidat au titre, il ne semble pas baisser les bras pour autant: "Les Playoffs ce sont des montagnes russes. On est super heureux, trois jours plus tard on est dans le trou. Ce n'est pas nouveau. J'ai vécu des situations comme ça avec Bruges. Et on a quand même été champion."