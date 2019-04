Preud'homme : "Le Standard devra rester fidèle à ses principes"

Après sa défaite concédée face au Racing Genk, le leader, le Standard s'attend à un nouveau match compliqué ce vendredi soir à l'Antwerp. Il faut dire qu'avec 10 points sur 15, les Anversois (4èmes, à un point du Standard) constituent la bonne surprise de ces Play-Offs 1. Au moment d'aborder ce déplacement au Bosuil, Michel Preud'homme s'attend à un duel athlétique. La marque de fabrique de l'équipe anversoise qui impose généralement son impact physique et son style rugueux. "C'est clair que je m'attends à un match très physique et je sais aussi que dans ce domaine, l'Antwerp est plus fort que nous. Si on se limite à un combat physique, on perdra ce match à tous les coups. Les Anversois possèdent des joueurs plus grands et plus puissants. Nous devrons donc, avant tout, développer notre jeu habituel même s'il faudra aussi être capable de répondre à leur tempérament. Maintenant, le physique fait également partie du football et nous devrons donc être prêts dans les duels".

Ne pas calquer notre jeu sur celui des Anversois

Michel Preud'homme espère que ses joueurs se feront respecter en évitant toutefois de tomber dans le piège tendu par les Anversois. L'entraîneur liégeois avait apprécié la réaction de son équipe lors du match-aller à Sclessin (victoire des Liégeois 3-1). Les Liégeois avaient imposé leur jeu tout en se montrant efficaces. Le Standard est d'ailleurs la seule équipe à avoir battu l'Antwerp dans les Play-Offs. "Au risque de me répéter, on ne doit pas calquer le jeu physique des Anversois. Nous devons rester fidèles à nos principes, être présents dès le début du match, concentrés durant 90 minutes et jouer notre jeu tout en tenant compte des qualités de l'adversaire".

Un match crucial ? Ils le sont tous...

Sur papier, ce match à l'Antwerp apparaît crucial pour les Liégeois dans l'optique de la 3ème place. Pourtant, Michel Preud'homme calme le jeu. Selon lui, toutes les rencontres de ces Play-Offs sont importantes...."Tous les matches sont cruciaux. Celui-ci pas plus qu'un autre. Maintenant, c'est vrai que le Standard et l'Antwerp, vu leur classement, visent cette 3ème place derrière Genk et Bruges. Comme je l'ai déjà dit, notre objectif est de faire mieux que dans la phase classique du championnat face aux autres équipes du top 6 tout en décrochant un ticket européen. On garde le cap et on verra bien où ça nous mène mais si on peut revenir du Bosuil avec la victoire, on réaliserait à coup sûr une très belle opération même si je m'attends à une solide résistance de la part des Anversois".

La menace Mbokani

Avec 9 buts et 5 assists, Dieumerci Mbokani constitue un des atouts majeurs de l'équipe anversoise. L'attaquant congolais respire la grande forme dans ces Play-Offs. Le buteur anversois, qui a joué au Standard entre 2007 et 2010, aura droit à une attention particulière..."C'est sûr qu'il faudra le tenir à l'oeil. Il est très rapide et marque facilement" souligne Michel Preud'homme même s'il ne veut pas se focaliser sur un seul joueur : "Dieu n'est pas le seul à avoir des qualités. D'autres joueurs anversois en ont aussi. Mais peu d'équipes en Belgique possèdent un attaquant aussi efficace. Je le connais particulièrement bien. Quand il était plus jeune, il disputait tous les matches à un très haut niveau. Un niveau qu'il a retrouvé dans ces Play-Offs. Il est vraiment très fort pour le moment. Reste à savoir s'il va pouvoir tenir ce rythme jusqu'à la fin de la saison ? En tout cas, nos défenseurs sont prévenus. Face à un tel joueur, la moindre erreur risque de se payer cash".