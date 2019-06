Preud'homme : "Le retour de Kompany ? C'est bien, il aime le foot et il a la passion"

0-5 : le Standard a réussi sa première de la saison, devant 1800 spectateurs, sur la pelouse du RSC Brainois mercredi soir. A côté des questions liées à la préparation et au mercato du club liégeois, nous avons demandé à Michel Preud’homme son avis sur le retour de Vincent Kompany à Anderlecht, en tant que joueur-entraineur.

"Je crois que c’est une bonne chose que des joueurs qui ont fait une grande carrière, et qui n’ont pas besoin de cela, gardent la passion du football et s’investissent dans leur club et dans leur pays. Je trouve ça une belle chose qu’il existe encore des grandes stars qui veulent devenir entraineur. C’est bien. On sait qu’il aime le foot et qu’il a la passion du foot", a précisé MPH à notre micro.