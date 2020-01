Preud'homme : "Le groupe a de nouveau faim, la victoire est méritée"

Le Standard, qui n'avait plus gagné depuis le 1er décembre en championnat, a renoué avec la victoire après quatre matchs sans succès, vendredi à l'occasion du match d'ouverture de la 22e journée de Pro League. Les Rouches ont mené grâce à Amallah (45e+2, 0-1), Laifis (69e, 1-2) et Avenatti (88e, 2-3) mais De Camargo a remis par deux fois Malines dans le coup (50e, 73e).

"On prend deux fois l’avantage, on se fait rejoindre deux fois. On encaisse sur deux phases arrêtées. C’est une force de Malines, on le savait. Ce qui est important, c’est qu’on l’emporte. Et c’est mérité je pense. Les points positifs sont arrivés également, heureusement. On essaie de construire de l’arrière, on essaie de bien jouer au football et d’aller au bon moment dans la profondeur", a expliqué Michel Preud’homme au micro de la Pro League.

"Tout n’est pas parfait, mais le groupe a refait les schémas préparés. Le groupe a de nouveau faim de poser notre jeu. On veut essayer de jouer notre meilleur foot possible, que ce soit en déplacement ou à domicile. C’était important de bien recommencer l’année afin de se repositionner au général", a aussi ajouté l’entraineur liégeois.

Au classement, les Rouches (38 points) restent 5es mais augmentent leur avance sur les Malinois (6es, 34 points). Le Standard n'était plus venu s'imposer à Malines depuis juillet 2013.