Preud'homme: "L'animation n'était pas mauvaise, mais le réalisme était moins bon que Genk"

Le Racing Genk s'est imposé 1-3 ce vendredi soir dans le cadre du match d'ouverture de la 5ème journée des play-offs 1. Dans ce match technique et très plaisant, cela s'est finalement joué sur des détails. Genk a notamment marqué ses deux premiers buts lorsque le Standard était dans un moment fort et dominait son adversaire. "Les deux équipes ont joué au football" souligne Michel Preud'homme au micro de la Pro League. "Les deux équipes ont eu des occasions. Mais malheureusement on ne marque pas. Le danger devait venir de la deuxième ligne avec Marin et Cimirot. En première période, on a bien fait notre match. Eux ont marqué, nous pas malheureusement."

Sans attaquant de pointe suite aux forfaits de Sa, Oulare et Emond, le Standard a débuté avec Mpoku en faux 9. Ce qui a obligé les Liégeois à ne pas jouer en hauteur et à trouver des solutions en infiltration. Le problème est que lorsque cela ne marche pas, les profils des joueurs sur le banc sont finalement les mêmes que ceux qui sont sur le terrain. "Malgré le fait de jouer sans avant, on a montré en première période qu'on pouvait se créer des occasions et qu'on aurait pu marquer des buts" tempère le T1 rouche. "L'animation n'était pas mauvaise, mais le réalisme était moins bon que Genk. On peut amener de la fraîcheur. C'est ce qu'on a essayé avec Lestienne. On a essayé de faire montre Bokadi pour qu'il puisse mettre sa tête. Il n'y avait 10000 solutions. Croyez moi bien, toutes les solutions, on les a recherchées."

Clairement distancé, le Standard voit le titre inexorablement s'éloigner et devra se concentrer sur la 3ème place. "Je n'ai jamais parlé d'autre chose" se défend Michel Preud'homme. "Bien sûr, on essaye de jouer tous les matches à fond parce qu'on ne sait jamais en football. Mais quand on voit la qualité des deux adversaires devant nous, c'était très difficile de les remonter tous les deux. C'est pour cela que je n'ai jamais parlé de titre."

Lestienne: "S'accrocher au classement"

"On mérite de marquer un but en première période" souligne de son côté Maxime Lestienne. "Mais ils ont été efficaces. A 0-2, ils ont contrôlé le jeu. Nos attaquants de taille sont blessés. Face à des défenseurs costauds, c'est difficile. On a essayé mais on a manqué de réussite. On va essayer de s'accrocher au classement."