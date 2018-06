Preud'homme: "Je me suis toujours beaucoup investi mais cette fois, c'est officiel"

C'est un Michel Preud'homme rayonnant qui a répondu aux nombreuses questions des journalistes mardi à Sclessin, à l'occasion de sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur du Standard de Liège. Entraîneur mais aussi directeur technique et vice-président, puisqu'il occupera les trois rôles.

"A vrai dire, partout où je suis passé, je me suis toujours beaucoup investi mais c'était de façon officieuse", explique 'MPH'. "Cette fois, le fait que ce soit officiel m'a intéressé. En plus, ça va se passer dans le club où tout a commencé pour moi, comme jeune joueur, comme professionnel, comme entraîneur, comme directeur technique, comme vice-président de la fédération. J'ai même été semi-architecte puisque j'ai participé à la construction de l'académie."

Michel Preud'homme a expliqué que ses premiers contacts avec Bruno Venanzi, le président du Standard, remontaient à septembre-octobre de la défunte saison. "A l'époque, c'était tout à fait informel mais au fil du temps, c'est devenu plus concret, d'autant que le Standard allait mal. Par la suite, quand les résultats ont été meilleurs, j'ai demandé cinq fois au président s'il voulait faire marche arrière mais sa réponse a toujours été : Je sais où je veux aller et j'ai besoin de toi pour y arriver."

Michel Preud'homme ne cache pas que ce contrat de quatre ans comme entraîneur sera sans doute le dernier. "J'aurai 63 ans et il sera temps de quitter le banc", dit-il quand on lui pose l'inévitable question de l'équipe nationale. "Eric Gerets ou moi à la tête des Diables rouges, ce ne sera sans doute pas pour cette vie-ci."

Reste à savoir comment Michel Preud'homme vice-président du Standard gérera Michel Preud'homme entraîneur mais cela ne semble pas l'inquiéter. "A plusieurs reprises lorsque j'étais entraîneur, j'ai proposé d'arrêter les frais parce que je suis suffisamment lucide pour savoir quand ça ne va plus", dit-il. "Et en matière de transferts, j'ai toujours été bien conscient que, parfois, les clubs belges ne peuvent pas refuser certaines offres."

Preud'homme a donc pris pour la première fois contact avec le noyau du Standard. Junior Edmilson était absent et ce n'était pas prévu, ce qui va constituer un premier cas à régler.

"Il avait demandé une semaine de congé supplémentaire mais cela avait été refusé par la direction", dit 'MPH'. "Nous allons devoir régler cela dans l'intérêt du club et dans celui du noyau à son retour. J'avais eu Junior en ligne voici quelques semaines et je lui avais expliqué que je comptais sur lui. Lui-même n'était pas contre l'idée de rester encore au Standard."

Le Belgo-Brésilien n'a plus qu'une année de contrat et, comme plusieurs joueurs, il est très courtisé. "Notre rôle est de faire comprendre aux joueurs qu'ils doivent attendre le bon moment pour partir. Je me souviens du cas Jose Izquierdo à Bruges. Après le titre, il a été difficile de le gérer mais il est devenu Soulier d'Or et il a pu partir dans de meilleures conditions pour tout le monde."

Preud'homme sait qu'il n'échappera pas aux comparaisons avec Ricardo Sá Pinto, qui a gagné la Coupe de Belgique et amené le Standard à la deuxième place du championnat. "On ne peut pas empêcher les gens de comparer même si ce n'est pas comparable puisque, ici, l'objectif est de construire à long terme. Ce qui ne nous empêchera pas de vouloir être performants. Nous amenons un système de jeu et nous comptons en bonne partie sur un noyau qui a montré qu'il avait l'esprit Standard. Mais si j'ai félicité les joueurs pour la Coupe et la deuxième place, je leur ai également dit que je souhaitais que, cette année, ils commencent à jouer dès le début de saison et pas à partir du mois de mars."

L'entraîneur du Standard a encore souligné qu'il comptait sur un noyau de "23 à 24 joueurs plus 3 gardiens" et qu'avant de déterminer les positions auxquelles il cherchait encore du renfort, il voulait revoir certains joueurs prêtés la saison dernière.