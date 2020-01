Preud'homme : "J'aurais préféré un autre emballage pour mon cadeau d'anniversaire"

Le Standard a remporté vendredi le match d'ouverture de la 23e journée du championnat de Belgique contre Ostende (2-1). Vojvoda (80e, 1-1) et Laifis (89e, 2-1) ont permis aux Rouches de se hisser en quatrième position au classement avec 41 points, 11 de moins que le FC Bruges. Ostende, qui a ouvert la marque par Bataille (54e, 0-1), reste 15e.

"J’aurais préféré un meilleur emballage pour mon cadeau d’anniversaire (ndlr : MPH fêtait ses 61 ans aujourd’hui). Les trois points sont là, c’est bien. Dans cette partie, nous n’avons pas eu suffisamment de vitesse et de maitrise technique pour désarticuler cet énorme bloc ostendais. On peut s’irriter de certaines choses, de l’extérieur, mais quand on est sur le terrain, avec cette pelouse, ce n’est pas évident pour les joueurs. On aurait malgré tout dû faire mieux à certains moments. Le rythme était beaucoup trop bas. C’est bien d’essayer de répéter les mêmes schémas de jeu, mais ça doit se faire à une vitesse supérieure", a précisé Michel Preud’homme à notre micro après la partie.

"On connait notre mentalité. Ce n’est pas la première fois qu’on s’arrache pour aller chercher les points. Le banc a été important aussi. C’est l’état d’esprit qu’on veut dans notre groupe. Les départs d’Emond, Lavalée et Mpoku ? On avait un noyau très large. Il nous reste quelques jours pour voir ce qu’on peut faire… On est aussi occupé à préparer des joueurs pour suppléer aux départs. En fin de match, on a joué à trois derrière par exemple. Ca a bien fonctionné, ça a peut-être même été le déclic pour trouver la solution. On a plusieurs options : Vojvoda, Gavory ou Miangue peuvent jouer dans l’axe au besoin. Si on prend des joueurs : ce sera soit pour une position où potentiellement un autre viendrait à nous quitter en fin de saison, soit un jeune joueur qu’on va préparer pour le futur", a ensuite détaillé le coach liégeois.