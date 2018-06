Preud'homme: "J'ai proposé à Venanzi de me retirer vu le succès du Standard"

Michel Preud'homme continue de se confier sur son retour au Standard après une première partie diffusée ce mercredi sur la chaîne Youtube du Standard. Après une année sabbatique, il dit s'être senti "prêt à reprendre un nouveau challenge" et après avoir eu beaucoup de réunions avec le Président qui lui a expliqué "où il voulait aller avec le club" il a réussi à le convaincre.

Nouvel entraîneur mais aussi manager sportif et vice-président du club il a obtenu toutes les garanties d'être un pion important du projet Standard. Selon ses dires, ce sera sans doute son dernier projet vu les différentes casquettes qu'il porte dans le club. Quand il ne sera plus entraîneur, il occupera ses autres rôles avec beaucoup d'application avec toujours un seul objectif en tête: "Être un club stable au sommet du football belge et participer à l'Europe." Il semble donc mettre totalement de côté ses envies de coacher l'équipe nationale, même dans un futur plus lointain.

MPH confie une information intéressante, il a affirme avoir fait part de sa décision de rejoindre le club en début d'année quand le Standard n'allait pas très bien... Mais surtout il explique qu'une fois l'équipe revenue aux affaires en championnat, il a proposé à plusieurs reprises à Venanzi de se retirer très gentleman, mais le président lui a dit "non je sais où je veux aller avec le club et j'ai besoin de toi pour y arriver". Une très belle preuve de confiance qui a fini de convaincre Michel Preud'homme sur son choix et sa triple casquette chez les Rouches.

La dernière partie de l'interview sera diffusée vendredi.