Preud'homme: "Il faut un peu de douleur, un peu de réussite"

Le Standard a pleinement profité du faux pas du leader Genk, battu mardi par l'Antwerp. En difficulté à la Ghelamco Arena ce mercredi, les Liégeois ont su éviter le piège gantois pour s'imposer 1-2 à Gand grâce à un penalty de Razvan Marin à la 90e minute. Après deux journées dans les playoffs I, les Liégois comptent 33 points et reviennent à la deuxième place à deux points du leader limbourgeois.

La victoire du Standard ce mercredi n'a pas été de tout repos. C'est en effet La Gantoise qui s'est créée les meilleures occasions de la rencontre. "Il faut un peu de douleur, un peu de réussite. Aujourd'hui, cela nous a souri" concède Michel Preud'homme au micro de la Pro League.

Bien placés défensivement, les Liégeois ont parfaitement réduit à néant les bonnes intentions gantoises. "On aurait du faire mieux en première période. On a confondu jouer en bloc et passivité. Cela a été mieux en deuxième période. La montée au jeu d'Halilovic a apporté beaucoup d'équilibre" ajoute le t1 des Rouches.

C'est par exemple sur une incursion d'Alen Halilovic que le Standard a obtenu un penalty en toute fin de match. "On sait qu'à terme il deviendra l'un de nos meneurs de jeu. Il faut qu'il s'intègre dans l'équipe. On voit à l'entrainement qu'il grandit. Je n'ai donc pas hésité à le lancer."

Même si la victoire a été obtenue dans les dernières secondes, Michel Preud'homme estime que son équipe mérite les trois points. "Il faut provoquer ces buts. On ne les doit à personne."