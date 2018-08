Preud'homme: "Il faut reconnaître que Saint-Trond nous a posé des problèmes"

Le Standard s'est fait peur face à Saint-Trond, 3-2 ce samedi soir. Un match compliqué pour les Liégeois mais rempli d'enseignement pour leur entraîneur.

Michel Preud'homme livre une analyse posée après le match, au micro de la Pro League: "On a bien débuté cette rencontre, on marque le premier but. Ce qui est quand même fort important contre une équipe qui est super bien organisée. On marque presque le deuxième, malheureusement c'est hors-jeu. Et puis on encaisse ce bête but et là on se met à douter. Mais il faut reconnaître aussi que Saint-Trond, par sa disposition sur le terrain, nous a posé des problèmes. Dans l'évolution qu'on veut faire vivre à cette équipe, il faut qu'on reconnaisse plus rapidement ce qu'on peut faire. J'ai dû attendre le repos vraiment pour recadrer l'équipe au niveau positionnement. Il faut dire qu'on était face à un adversaire dont on ne savait pas du tout ce qu'il allait faire puisqu'il change constamment. On n'était pas préparé à ce système. Et on a eu certains problèmes."

Un joueur s'est illustré ce soir, surtout en deuxième période, Christian Luyindama est sorti de sa zone de confort et de sa zone tout court. Une consigne de la part du coach? "On avait dit que l'Europe c'était pour apprendre. Quand on a joué contre l'Ajax on a beaucoup vu Frenkie de Jong, le jeune prodige Amstellodamois, qui sort balle au pied. On a dit au joueur qu'un jour on arriverait à ça avec eux aussi. On sentait que les défenseurs centraux étaient vraiment demandeurs de pouvoir le faire. Et je dois dire que Luyindama a prouvé aujourd'hui qu'il était capable de le faire. On l'a déjà fait dans d'autres rencontres, mais aujourd'hui c'était vraiment impressionnant."