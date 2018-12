Preud'homme : "Il faut avoir cette mentalité si on veut se qualifier pour les Playoffs"

Malgré le partage concédé sur la pelouse de Saint-Trond ce samedi soir, Michel Preud’homme était heureux de la performance de son Standard.

"La prestation de mes joueurs me satisfait. On a vu un très bon match et on a vu un Standard concentré qui a tout donné pendant 90 minutes. Quand on ne gagne pas, je ne suis pas entièrement satisfait mais ce soir, les joueurs ont répondu aux attentes dans le schéma qu’on avait préparé, se réjouit le coach des Rouches au micro de la RTBF. Ils l’ont très bien appliqué et se sont créés des occasions. Bien sûr, ils en ont donné aussi mais c’est la volonté de gagner le match qui fait que parfois, on laisse des brèches. Ce soir, la mentalité était parfaite. Cette semaine, on a parlé de la défaite à Bruges, on a travaillé sur ce qui n’a pas fonctionné. Comme on l’a déjà fait avant car ce n’est pas la première fois qu’après quelques bons matches, on a des difficultés. On a insisté sur la bonne mentalité à avoir et on a vu que les joueurs ont répondu présent. Il faudra continuer à avoir cette mentalité si on veut se qualifier pour les Playoffs."

Et Preud’homme de tiret un petit coup de chapeau à deux de ses jeunes joueurs : "Je connais évidemment bien Obbi Oularé (auteur du but égalisateur, ndlr). C’est pour ça que je suis allé le chercher et que j’ai insisté pour qu’il vienne. Aujourd’hui, il a donné un aperçu de ses possibilités mais moi je savais déjà ce qu’il pouvait faire. Zinho Vanheusden, lui, attendait son moment et nous attendions qu’il soit vraiment prêt. Il répond à nos attentes et il mérite de devenir titulaire comme il l’a été les derniers matches."