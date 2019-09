Preud'homme : "Il fallait jouer notre foot et on ne l'a pas assez fait"

Le Standard s’est incliné à Anderlecht bien organisé ce dimanche soir. C’est donc la première victoire cette saison pour les mauves. Une victoire méritée, car le Standard n’a pas su se procurer beaucoup d’occasions, même si "on était bien organisé et ce qu’il nous a manqué, c’est la justesse offensive", a déclaré Michel Preud’homme au micro de la Pro League.

Et le coach du Standard d’ajouter : "En première mi-temps, on a eu des situations, mais on n’a pas fait les bonnes passes. Et en deuxième mi-temps, on a été plus haut, mais de nouveau, il nous a manqué de justesse. Il fallait jouer notre foot et on ne l’a pas assez fait."

Car aujourd’hui, le Standard a connu pas mal de difficultés à la finition. De quoi se poser la question d’un renfort du côté rouge ? "Ce que je voudrais, c’est que mes avants et Mehdi soit encore là. Et quand Emond est fatigué, on doit jongler. Et puis, on attend le retour des blessés. Dragus est là, mais il vient à peine d’arriver. On sait qu’on a des bons avant, mais ils sont blessés. Et puis, il y a aussi Vanheusden dont on attend le retour", a conclu Michel Preud’homme.