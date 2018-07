Preud'homme et l'absence de Carcela : "Fort gênant d'investir dans un joueur qui n'est pas là"

"J'ai rencontré Mehdi à son retour de la Coupe du Monde, a affirmé Michel Preud'homme en conférence de presse ce jeudi. On a fixé ensemble une date de reprise, qui était ce lundi. J'ai été très surpris qu'il ne soit pas là. L'histoire est compliquée, parce que c'était vraiment inattendu. Son option de transfert a été levée le dernier jour, le Président avait une somme de transfert définie avec le club de Mehdi, et il avait promis à son manager que si cette somme diminuait, ce serait au profit du joueur, que le Standard ne "gagnerait rien" là-dessus. Le Standard avait promis un beau geste si la somme de transfert était moindre, mais cela n'a finalement pas été le cas. Est-ce que ça a joué sur l'absence actuelle de Mehdi ? Je ne sais pas, parce qu'on ne parle avec personne. On n'a pas de contacts à l'heure actuelle. Pour nous, c'est ennuyant. Si on avait su il y a un mois que Mehdi ne reviendrait pas - et on voulait qu'il revienne, et peut-être qu'il va revenir d'ailleurs, je fais des suppositions -, cet argent-là, on l'aurait utilisé pour acheter un bon joueur qui aurait fait toute la préparation avec nous. C'est fort gênant pour nous, parce qu'on a investi dans un joueur qui n'est pas là."

"Les individualités sont importantes si elles sont au service du collectif"

Michel Preud'homme et ses joueurs - © YORICK JANSENS - BELGA

"On aurait aimé que tous nos joueurs soient là, sans absents, ni joueurs qui ont envie de partir, a repris l'entraîneur du Standard. Nous aurions été plus forts directement. Mais on va continuer à travailler, reconstruire un club qui s'inscrit dans le long terme. On veut éviter de revivre des situations comme celles-ci. On veut la structure la plus professionnelle possible, à tous les niveaux. On va y arriver, je vous le dis ! On va recréer quelque chose, mais cela ne va pas se faire sans grincements de dents. On ne les remet pas au top niveau physique sans grincements de dents. On n'installe pas un fond de jeu d'un coup de baguette magique. Il y a un travail énorme à faire. On devra faire nos preuves, mais on va le faire. C'est pour ça que je suis revenu. Les individualités sont importantes si elles sont au service du collectif. C'est ce qu'on veut faire, et c'est ce qu'on va faire."