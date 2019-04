Preud'homme : "Essayer de faire mieux en déplacement"

Après un match face à l’Antwerp (3-1) où le Standard s’est fait peur, l’équipe se rend en terre gantoise pour tenter de mettre fin à une série pénible de 1/15 à l’extérieur. Toutefois, MPH reste confiant. "Ce que j’ai dit avant de commencer les play-offs 1. C’est qu’on allait essayer de s’améliorer par rapport à ce qu’on avait fait dans la compétition régulière contre ces mêmes équipes. En déplacement, on va essayer de faire mieux".

"Les trois équipes qui ont gagné à domicile, c’était les trois premiers du championnat mais ça ne veut pas dire qu’on va gagner tous les matchs ! D’ailleurs, regarder les play-offs, il n’y a jamais eu une équipe qui a gagné ses cinq matchs à domicile. Ça n’est jamais arrivé ! il y a toujours un moment ou l’autre quelque chose qui arrive et quand on voit la qualité des adversaires. Tout peut arriver…", poursuit MPH.

Michel Preud'homme se montre bon joueur avec ses adversaires directs : Bruges et Genk, le leader. "Il y a deux équipes qui ont montré ce qu’elles avaient dans le ventre pendant la saison et elles l’ont encore montré durant le premier match. Je pense que tout le monde est unanime à le reconnaître. Nous, on est derrière ces équipes donc restons les pieds sur terre !".



Le coach liégeois est conscient de la difficulté des play-offs 1. "Je crois que ça sera difficile pour tout le monde. Déjà les matchs à domicile sont difficiles, on l’a vu, pour nous. Et quand on se rend à Gand, à Bruges, à l’Antwerp, à Anderlecht, à Genk, ce n’est jamais facile non plus". MPH poursuit : "chaque bon résultat en play-offs à un impact positif mais on sait que c’est temporaire".



Gand est "une belle équipe avec un beau banc"



Preud'homme termine en louant les qualités de son adversaire gantois. "Je crois que c’est une équipe qui est bien équilibrée. Ils ont du physique, de la technique, de la vitesse… Ils ont des gens qui gardent bien le ballon avec des joueurs devant qui peuvent faire la différence que ce soit par une action individuelle ou collective donc c’est une belle équipe avec un beau banc".

Ce match peut déjà être le match de la dernière chance pour Gand tandis que le Standard serait en mesure de prendre le large sur ses adversaires directs. Le duel entre les deux équipes s’annonce donc très palpitant dans la Ghelamco Arena de Gand.