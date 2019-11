Preud'homme, déçu malgré la victoire : "On n'a pas l'instinct de tueur !"

1-2 sur la pelouse d’Eupen : le Standard de Liège a arraché un précieux succès ce samedi soir pour le compte de la 16e journée du championnat belge. Les Liégeois ont mené, ont tremblé et ont émergé dans les arrêts de jeu.

"Tout le monde a vu la première mi-temps : c'était une très bonne période de ma part. J’ai noté des changements de positions, le ballon voyageait, on trouvait les hommes libres. On s'est procuré énormément d'occasions. On a eu une dose de malchance avec les poteaux, mais aussi de la maladresse. Quand on laisse passer sa chance, on sait qu'on va trembler si l'adversaire marque. C'est arrivé. Dans notre volonté d’aller chercher les trois points, on a laissé trop d’espaces à Eupen. On aurait pu prendre un deuxième contre", a constaté Michel Preud’homme à notre micro.

Et l’entraineur liégeois d’ajouter : "On était content avec le but de Bastien, même si on aurait pu se lever pour le célébrer. On a travaillé beaucoup durant les dernières semaines en montrant pourquoi on n’avait pas gagné à Gand ou à Bruges alors qu’on avait des opportunités pour gagner ces matches. On n’a pas l’instinct de tueur pour tuer un match. Il faut être prêt dès le début à placer le ballon au fond des filets. On est donc déçu car le message n'est pas totalement passé. Mais on peut le dire, la mentalité est bonne. Quand on voit la débauche d’énergie en fin de partie, c’est bien. Y arriver finalement, c’est très bien aussi."