Preud'homme : "Dans ce genre de rencontre, il faut être présent dans les moments décisifs"

Grosse déception pour le Standard, battu ce dimanche à domicile par l’Antwerp (0-2). Pour Michel Preud’homme, la clé de ce match se situe dans le manque d’efficacité de ses joueurs.

"Contre cette équipe, on sait qu’on n’aura pas dix occasions alors quand on les a, il faut essayer de les marquer. Et surtout, aussi, ne pas encaisser. Quand on est mené, ça devient très compliqué. On aurait pu ouvrir le score, on a eu des situations pour revenir à égalité. On ne l’a pas fait, regrette le coach des Rouches au micro de la Pro League. En face, c’est une bande de guerriers. Ils sont très forts physiquement, ils ne laissent pas d’espace, ils défendent tous, ils sont rusés, Mbokani et Refaelov gardent très bien le ballon devant. C’est très compliqué à jouer. Dans ce genre de rencontre, il faut vraiment être présent dans les moments décisifs. Il faut faire la décision quand on le ballon. On doit être plus performants."

Maintenant, place à l’Europa League et un déplacement à Krasnodar jeudi prochain. Une rencontre décisive dans la course à la qualification.

"L’Europe, c’est bien. Comme on l’a montré, on essaie de jouer tous les matches à fond donc on va la faire avec nos possibilités" conclut MPH avec un détachement certain.