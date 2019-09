Preud'homme : "Cette fois, on a concrétisé nos opportunités !"

Le Standard, vainqueur d’Ostende sur le score de 1-4 ce samedi soir, a confirmé son leadership dans le championnat de Belgique de football. Les Liégeois ont tremblé durant le dernier quart d’heure de la première période, mais ont su s’appliquer pour prendre largement le dessus en deuxième partie de match.

"Cette fois, on a concrétisé nos opportunités ! Après l’égalisation, il a fallu remettre les choses en place à la pause. Ensuite, l’équipe a pris le match en mains et a montré des bons mouvements. Le deuxième but en est une illustration car toute la formation d’Ostende était dans ses seize mètres. On parvient à combiner et à finir par une frappe. Quand l’équipe était en confiance, elle a déroulé. On prépare une équipe pour jouer tous les matches. D’autres joueurs ont débuté car on a essayé de laisser reposer les internationaux. Je pointe donc l’importance de notre noyau pour ce genre de matches", a expliqué Michel Preud’homme à notre micro après la partie.

"On va maintenant se concentrer sur le match d’Europa League contre Guimaraes. Vous vous doutez bien que le staff s’y prépare déjà car, quand on a trois matches sur une semaine, on travaille sur les trois. Du temps où j’évoluais à Benfica, je me souviens qu’aller à Guimaraes était un déplacement très difficile. Ils sont toujours dans les 4-5 premiers du championnat portugais. C’était une équipe qui joue bien au foot avec beaucoup d’éléments techniques. De ce que j’ai vu, c’est un peu la même chose actuellement", a aussi analysé MPH.