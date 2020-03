Preud'homme : "C'est bizarre, on a été meilleur en 2ième qu'en 1ère période"

Pas de vainqueur entre le Standard de Liège et Saint-Trond ce samedi pour l’avant-dernière journée de la phase classique. Pas de vainqueur et pas de spectacle non plus. La faute notamment à l’exclusion de Zinho Vanheusden à la 40e minute de jeu.

"Ce n'était pas assez bien en première période. Nous n'avions pas assez de mouvement, de vitesse et de pressing. Je n'étais donc pas entièrement satisfait. Vu les circonstances liées à la carte rouge, je trouve qu'on a bien fait la deuxième mi-temps. C'est un peu bizarre : On a été meilleur en deuxième période qu'en première. L'objectif était de ne pas encaisser et de marquer durant les situations qu'on allait avoir. Ca a failli arriver. De manière générale, ça peut être mieux. Il y a dix jours, c'était très bien. On doit améliorer notre régularité, on devrait oui. La qualité du terrain a son importance aussi car on est une équipe joueuse. On a essayé de construire une équipe qui joue au football. Cela dit, je ne pense pas que la pelouse sera changée en vue des play-offs 1", a précisé Michel Preud’homme au micro de la Pro League après la partie.

Les Rouches sont cinquièmes au général, une place qu’ils sont sûrs de garder au moment d’entamer les play-offs 1.