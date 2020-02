Preud'homme : "Bruges est un exemple pour le Standard"

Après avoir touché le fond à Courtrai, le Standard va devoir montrer un tout autre visage ce dimanche s'il veut faire douter le Club de Bruges, l'autoritaire leader du championnat. Pour Michel Preud'homme, l'entraîneur des Rouches, son équipe a tout simplement manqué d'agressivité lors du dernier match et cela s'est payé cash face à des Courtraisiens plus motivés : "C'était un match décevant, surtout en deuxième mi-temps. Le Standard a été étouffé par un adversaire qui en voulait plus. Nous nous sommes fait littéralement bouffer par Courtrai en perdant la plupart des duels et cela dans tous les secteurs de jeu, que ce soit en attaque, au milieu et même en défense. Pourtant, on savait que sans cette agressivité, on allait éprouver de grosses difficultés et c'est ce qui s'est produit".

La meilleure équipe de Belgique

Pour faire oublier sa piètre prestation, le Standard doit donc réagir ce dimanche face à ce qui se fait de mieux en ce moment en Belgique. Le Club de Bruges n'occupe pas par hasard la tête du championnat. Même si les Blauw en Zwart ont montré récemment quelques signes d'essoufflement, ils caracolent en tête du classement et viennent de valider leur place en finale de la coupe de Belgique : "Le Club de Bruges est pour moi la meilleure équipe de Belgique, tout simplement. Après une période un peu plus compliquée, les Brugeois ont repris confiance avec leur qualification en coupe. Contrairement au match de Courtrai, nous devrons être présents dans les duels et dans l'impact physique. Si on perd les premiers et les seconds ballons, on n'aura aucune chance face à cette équipe de Bruges".

Pour inquiéter le Club, le Standard devra donc élever sensiblement son niveau de jeu et notamment museler le duo Vanaken-Vormer : "C'est certainement une des clés du match. Hans Vanaken, le double soulier d'or, est un des meilleurs, si pas le meilleur joueur du championnat alors que le Néerlandais reste une pièce maîtresse de l'échiquier brugeois. Le jeu s'articule autour d'eux mais ils ne sont pas les seuls. A Bruges, le danger peut venir de partout. Nous nous sommes bien préparés et nous avons étudié leurs points forts. J'espère pouvoir compter sur Samuel Bastien. Sa blessure aux ischios évolue bien. Il est de retour dans le groupe et s'il ne ressent plus aucune gêne, il pourrait nous être bien utile face aux Brugeois. J'attendrai dimanche pour prendre ma décision".

Une surprise n'est pas à exclure

Malgré le parcours (presque) sans-faute du Club brugeois, qui n'a connu qu'une seule défaite à l'Antwerp, Michel Preud'homme espère secrètement de faire tomber le leader du championnat : "Je sais mieux que c'est très difficile de battre les Brugeois mais nous avons les moyens de les embêter. Notre équipe ne manque pas de qualité et nous allons pouvoir compter sur le soutien indéfectible de nos supporters puisque nous jouons à domicile. Déjà à l'aller, il n'a pas manqué grand chose pour que nous l'emportions à Bruges (1-1), et la saison dernière, à Sclessin, on avait gagné 2-0. Donc, c'est possible même si nous n'aurons pas l'étiquette de favoris. Une chose est sûre, il faudra être au top pour l'emporter".

Bruges est l'exemple à suivre

Ce match face au Club de Bruges revêt toujours un aspect particulier pour le Liégeois. Michel Preud'homme a entraîné durant 4 ans l'équipe brugeoise en marquant de son empreinte le club de la Venise du Nord..."Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le Club de Bruges est une équipe qui a connu une progression constante au point de devenir une véritable référence. J'ai participé à la reconstruction de ce club mais mes successeurs et les dirigeants ont poursuivi sur cette lancée et Bruges a continué à progresser au point de (re)devenir le numéro 1 en Belgique. Un travail en profondeur a été réalisé en partant de la base mais cette reconstruction a pris plusieurs années. Cela me fait penser au Strandard de l'époque de Lucien D'Onofrio qui a été sacrée championne après 25 ans d'attente. A Bruges aussi, il a fallu attendre 11 ans avant de renouer avec le titre de champion de Belgique. Cela ne se fait pas du jour au lendemain mais de manière progressive".

Michel Preud'homme ne le cache pas, le Standard essaie de s'inspirer du Club de Bruges même s'il reste encore pas mal de chemin à parcourir au pour pouvoir rivaliser avec le leader du championnat : "Il manque encore au Standard cette évolution constante dont je parlais ainsi que les moyens mais ce n'est pas tout. Bruges a installé une philosophie et imposé un style de jeu bien à lui avec une structure qui a fait ses preuves. De notre côté, on essaie de faire ça aussi au Standard depuis un an et demi mais il faut de la patience pour espérer arriver à un tel niveau. Bruges est donc clairement l'exemple à suivre".