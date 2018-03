Preud'homme bientôt face à un choix difficile

Depuis quelques semaines, Michel Preud’homme a retrouvé le chemin des tribunes de Sclessin. Alors que la fin de son année sabbatique pointe le bout de son nez, le coach liégeois est très sollicité en ce moment, en Belgique et ailleurs….

Sa priorité, naturelle et somme toute logique, demeure l’équipe nationale puisqu’en principe Roberto Martinez, en fin de contrat, ne continuera pas l’aventure avec les Diables au-delà du Mondial en Russie.

Mais il existe aussi des propositions qui ne se refusent pas. Ou du moins qui méritent une étude approfondie. Sous le charme absolu de l’ancien meilleur gardien de la planète, le Président Bruno Venanzi lui a fait il y a quelques semaines une proposition pour rejoindre le club de son cœur. Celui-là même où Michel Preud’homme avait ramené le titre en 2008 après un quart de siècle d’attente.

Un rôle de "manager à l’anglaise ", avec les pleins pouvoirs sportifs et une place de choix dans la sphère décisionnelle l’y attendrait pour la prochaine saison. Cela signifierait donc qu’il n’entrerait plus dans les intentions du matricule 16 de poursuivre l’expérience avec Ricardo Sa Pinto malgré sa réussite actuelle et les deux objectifs atteints en l’espace de huit jours. A croire en quelque sorte que l’image primerait sur les résultats….

Alors, Diables Rouges, le Standard... ou une troisième piste, Preud’homme va bientôt se retrouver confronté à un choix cornélien dans un timing serré qui ne lui permettra plus d’hésiter davantage dans quelques semaines…