Preud'homme après le partage à Bruges : "Ce match montre qu'il faudra un peu compter sur nous aussi"

Le Standard a ramené un point de son difficile déplacement à Bruges. Un partage qui laisse un sentiment mitigé à Michel Preud’homme vu le scénario de la rencontre.



"Est que je suis content de ce point ? Au vu de la première mi-temps, je vais dire non. Parce qu’on menait 0-1 et qu’on aurait pu faire 0-2 à plusieurs reprises que ce soit dans les occasions franches où dans des situations où on avait l’espace pour faire le bon choix. Mais quand Bruges fait 1-1 juste après la mi-temps, je sais ce qui peut se passer dans ce stade. Donc avoir pu maintenir ce partage, c’est bien aussi", analyse MPH.



Le Standard n’a pas été réellement inquiété par le Club en première mi-temps. Et puis Bruges a marqué sur sa première véritable occasion. "Je crois qu’on était bien en place. On avait une très bonne organisation et les joueurs l’ont exécutée à merveille. Il y a beaucoup de mouvements dans cette équipe de Bruges mais en perte de balle, on était bien positionné. Mpoku et Bastien ont bien travaillé défensivement mais ces joueurs sont aussi capables d’aller dans le dos de Vormer et Vanaken. Ils l’ont très bien fait en première mi-temps, moins en deuxième".



Sur le banc d’en face, le coach du Standard a retrouvé Philippe Clement, sans doute l’une des personnes qui le connaît le mieux. Il n’a pas cherché à le surprendre. "Je n’ai pas inventé une tactique jamais utilisée. Mais on a bien préparé ce match, même si on avait très peu de temps pour le faire. Cela prouve que le groupe. L’année dernière il fallait beaucoup de répétitions à l’entraînement pour mettre un positionnement tactique en place. Ils ont emmagasiné certaines choses. Et on passe de Francfort à Bruges avec un seul entraînement. On voit que les joueurs comprennent ce qu’ils doivent faire."



Et Preud’homme de conclure : "c’était un match très sérieux et un match qui montre qu’il faudra un peu compter sur nous aussi".



Le Standard est deuxième à trois points de Bruges mais il compte un match de plus.