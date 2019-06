Preud'homme annonce l'arrivée d'un gardien, avant celle probable d'Avenatti

Devant 1800 spectateurs, le Standard a remporté sa première rencontre amicale devant un public ravi face au RSC Brainois, une D3 amateurs. Michel Preud’homme a aligné une équipe mixte durant chaque période. De nombreux absents à pointer, comme Paul-José Mpoku, Merveille Bokadi ou Samuel Bastien, mais l’occasion de voir les nouveaux à l’œuvre comme Mergim Vojvoda ou Selim Amallah.

"Vu la chaleur et le terrain très sec, les joueurs ont essayé de faire le travail. Le rythme est bas, c’est normal. C’était un bon entrainement, ça fait partie de notre mise en jambes. On essaie de mettre des choses en place et je veux les revoir sur le terrain. Certaines choses ont été bonnes, d’autres moins : c’est normal, on commence. On avait ce soir un mix entre des joueurs de la saison passée et des nouveaux éléments. C’est difficile d’avoir une cohésion car on s’est entrainé cinq ou six fois. On a vu qu’ils essaient de reproduire ce qu’on a fait durant les premiers jours. La mentalité était bonne", a analysé calmement MPH.

Le mercato est encore long et le Standard a déjà annoncé l’arrivée de sept joueurs. "A partir du moment où on sait ce qu’on veut et qu’on peut le réaliser, autant le faire directement. On ne veut pas être pris au dépourvu s’il y a des sorties tardives. C’est toujours intéressant d’avoir les joueurs le plus tôt possible pour essayer de les faire jouer ensemble. Anthony Limbombe, Nicolas Gavory et Vanja Milinkovic-Savic vont intégrer le groupe dès que possible. Je ne sais pas si on a déjà annoncé officiellement le dernier transfert d’ailleurs... (ndlr : celui du gardien Vanja Milinkovic-Savic, portier du Torino, n’était effectivement pas encore officiel). Il faut voir leur condition et comment ils se sentent. Si tout le monde est là, il y aura de la concurrence, mais il y a beaucoup de matches", a détaillé l’ancien gardien.

Impossible de ne pas aborder le cas de Zinho Vanheusden, très courtisé. "Des profils manquants ? Ca dépendra de qui va partir. Un entraineur voudrait toujours avoir deux ou trois profils différents pour chaque position. On sait que ce n’est pas possible. Il est important de créer des complémentarités entre les joueurs. Vanheusden ? On sait qu’il est blessé. On espère qu’il sera toujours au Standard, c’est certain. On va essayer de tout faire pour le garder, mais on ne peut pas aller dans l’exagération", a conclu le coach liégeois.

Toujours au rayon des arrivées, la DH annonce que Felipe Avenatti va rejoindre le Standard tout prochainement. L'ancien attaquant de Courtrai, prêté par Bologne, s'engagerait avec les Liégeois pour 3.5 millions d'euros (hors bonus) et 4 saisons.