Première de Belhocine et Charleroi contre La Gantoise (Live audio et commenté 18h)

Le Sporting de Charleroi et La Gantoise s'affrontent ce dimanche pour débuter leur saison de Pro League. Les deux équipes ont évidemment l'ambition de commencer cette nouvelle saison en beauté. Les Gantois sont un peu euphoriques suite à leur participation aux tours préliminaires de l'Europa League décidée tardivement. Mais aussi grâce au retour "à la maison" de Laurent Depoitre, leur gros coup de ce mercato.

Du côté carolo, un peu plus de morosité s'est installée. Après les adieux faits à Felice Mazzu, le Sporting a accueilli Karim Belhocine. Une arrivée qui a divisé les supporters carolos. Ces derniers, pas rassurés non plus par le mercato du club et qui l'ont fait savoir lors de matches amicaux. C'est donc un Sporting encore en construction qui reçoit ce dimanche les Buffalos. Vous pouvez suivre la rencontre en direct commenté sur RTBF.be/sport.