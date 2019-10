Premier acte houleux, deuxième plus spectaculaire : l'Antwerp et le Standard se quittent dos à dos

Au terme d’une rencontre au niveau de jeu très fluctuant, tantôt haché, tantôt spectaculaire, l’Antwerp et le Standard n’ont pas su se départager (2-2). Menés de deux buts ( un pénalty de Refaelov et une réalisation d’Mbokani), les Rouches sont parvenus à trouver les ressources nécessaires pour revenir au marquoir et gratter un point. Du côté liégeois, le grand bonhomme se nomme évidemment Renaud Emond, double buteur en seconde mi-temps. Au classement, les deux équipes trustent toujours le haut du tableau, le Standard pointant à la 2e place avec 20 points, deux rangs devant l’Antwerp (17 unités).

Résumé du match :

Début de match haché qui donne le ton d’une première mi-temps houleuse. Les deux équipes se jaugent et tardent à se procurer la moindre occasion. Seule une frappe non cadrée et dans un angle fermé de Mbokani, vient émailler le premier quart d’heure (3’). Il faut même attendre la 22e minute pour assister au premier vrai fait de match. Refaelov est crocheté par Cimirot dans le rectangle, l’arbitre ne tergiverse pas et accorde immédiatement un pénalty à l’Antwerp. L'Israélien se fait justice lui-même (malgré une petite tension avec Mbokani pour le tirer) et crucifie Bodart d’un pénalty imparable (1-0, 24’).

Malgré ce but d’ouverture, le rythme tarde toujours autant à s’accélérer. La faute aux multiples arrêts de jeu, le premier suite au claquage et la sortie de Steven Defour, le second à cause d’un début d’échauffourée. La tension monte au fil des minutes et la qualité du football produit en pâtit. Aucune action digne de ce nom à se mettre sous la dent, mais plutôt 22 acteurs qui contestent la moindre décision de l’arbitre. Symbole de ce premier acte peu emballant, la frappe complètement manquée de Lestienne, pourtant bien lancé dans la surface (43’). Carcela, muselé jusque là, tente sa chance de loin mais le cuir file à côté du poteau de Bolat (44’). Rideau.

Une deuxième période nettement plus emballante

Si les 45 premières minutes avaient laissé à désirer d’un point de vue footballistique, la seconde mi-temps débute sur les chapeaux de roue. A la 54e minute, l’inévitable Dieumerci Mbokani profite d’une passe en arrière beaucoup trop courte de Fai pour battre Bodart, sortie à sa rencontre. L’Antwerp fait le break (2-0, 54’).

Une joie de courte durée, puisque quelques minutes plus tard, Emond redonne espoir au Standard d’une sublime tête rageuse sur un centre du même Fai (2-1, 57’). Tout reste donc ouvert dans cette rencontre dont le niveau de jeu est (enfin) digne de ce nom. Et si l’Antwerp et Sander Coopman passent tout proche d’un troisième but, Renaud Emond vient climatiser tout le Bosuil quelques secondes plus tard. Comme souvent, le Rouche est au bon endroit au bon moment et se retrouve à la retombée d’un centre à ras de terre de Lestienne et crucifie Bolat (2-2, 73’).

La fin de match sera marquée par plusieurs occasions dangereuses et un dernier baroud d'honneur de l'Antwerp, grâce à deux belles têtes de Mbokani, mais le marquoir n’évoluera plus. 2-2, au terme d’une rencontre tendue mais qui aura eu le mérite de nous offrir quatre buts.