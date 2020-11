Pourquoi Genk a choisi van den Brom ? Car c'est un people manager néerlandophone

Le Racing Genk s'est lancé à fond dans la recherche d'un nouvel entraîneur, un "people manager". Le fait que John van den Brom soit néerlandophone a également plaidé en sa faveur, a déclaré le directeur sportif Dimitri de Condé lors de la présentation officielle de l'entraîneur néerlandais.

>> LIRE AUSSI : Van den Brom arrive à Genk : "Je prône toujours le beau jeu, parfois un peu trop"

Le club limbourgeois a dû trouver un nouvel entraîneur beaucoup plus tôt que prévu, mais il estime que van den Brom a les bonnes qualités. Auparavant, il n'était pas facile d'attirer l'entraîneur hors d'Utrecht, mais le Racing Genk a cette fois fait le maximum pour convaincre l'ancien coach d'Anderlecht.

"La gestion des personnes est très importante pour nous et cette fois, nous en avons tenu compte un peu plus. Dans le monde du football, tout le monde dit que c'est juste un "homme bon". Il nous a impressionnés parce qu'il est pure nature et vrai", a déclaré De Condé.

Le Racing Genk a également de beaux souvenirs des entraîneurs néerlandais. "Nous avons remporté quatre titres et quatre coupes avec quatre Belges et trois Néerlandais. Il est frappant de constater qu'ils parlent tous le néerlandais et qu'ils sont tous à leur manière des personnes joviales et chaleureuses qui ont les qualités de people manager", a précisé De Condé.

Pour van den Brom, c'est - après Anderlecht - le deuxième passage dans notre pays. "Vous regardez toujours où vous aimeriez travailler et Genk a toujours été l'un d'entre eux. Cela concerne la façon de jouer au football et la vision du football. C'est aussi un club chaleureux où l'interaction avec les supporters est énorme", a déclaré van den Brom, qui a fait ses adieux à Utrecht lundi.

>> LIRE AUSSI : Thorup quitte déjà Genk... Bongonda le remercie avec des doigts d'honneur

Après l'intérêt manifesté précédemment, il semble que le moment soit venu de passer à l'action. "C'est seulement plus facile maintenant, parce que Genk était douzième, puis sixième et maintenant quatrième. Le pas à franchir pour entrer est donc maintenant très bon. Bien qu'il soit toujours difficile de commencer quelque part au milieu de la saison. Vous voyez bien la passion, la volonté et la joie après une rencontre gagnée".