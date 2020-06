Pour tester ses joueurs, la Pro League s'inspire… de l'Allemagne

La Pro-League confirme : elle lance ses tests de dépistage du Covid-19 dans ses 24 clubs. Depuis le Conseil National de Sécurité de ce mercredi, les entraînements et matches amicaux AVEC contacts sont officiellement autorisés chez nous à partir du 1er juillet. La Pro-League testera donc tous ses acteurs à la fin de ce mois de juin.

" Nous allons tester le personnel de nos 24 clubs, cela représente 30 à 35 personnes par club, faites le compte… " explique Stijn Van Bever, le porte-parole de la Pro-League, et chargé du dossier Covid-19. " Et nous répéterons ces tests chaque semaine tant que la pandémie l’imposera… "

Faisons donc le compte : la Pro-League effectuera donc chaque fois… 840 tests ! À compter 6 semaines jusqu’à la reprise du championnat de D1A, le 7 août, cela représente plus de 5.000 tests ! Et si les risques de contamination demeurent jusque fin septembre, on montera vite à près de… 12.000 tests. À 54 euros le test (prix officiel), le budget approcherait donc les 600.000 euros !

" Nous débloquerons le budget nécessaire…" poursuit Stijn Van Bever : " En début de crise, le nombre de tests disponibles n’étaient pas suffisants et étaient logiquement orientés en priorité vers les hôpitaux et les maisons de repos. Aujourd’hui, ce problème est résorbé et nous avons obtenu la garantie que suffisamment de tests PCR (NDLA : le test PCR détecte la présence de Covid-19 dans le corps) seraient disponibles. "

L’exemple… de l’Allemagne

Par sa politique de dépistage, l’Allemagne s’est érigé en exemple dans sa gestion de la crise du Covid-19. Ce qui a permis à la Bundesliga de reprendre en premier, bien avant que les autres grands championnats ne le fassent… dans les prochaines semaines. Pour organiser la reprise en Belgique, les chargés de mission de la Pro-League ont donc consulté leurs homologues… allemands.

" Nous avons pris nos informations en Bundesliga, mais les tests seront effectués dans nos clubs par des équipes médicales belges " explique Van Bever. " Ils seront ensuite analysés dans un laboratoire belge encore à désigner : nous sommes actuellement en négociation avec 3 laboratoires privés. "

L’analyse des tests belges prendra environ 48 heures... mais la Pro-League ne désespère pas de baisser ce temps d’attente à 24 heures. En Allemagne, ce délai a été réduit… à 6 heures ! Ce qui permet aux clubs d’encore tester les joueurs la veille même d’un match.

" Si un joueur devait être détecté positif dans un de nos 24 clubs, ce joueur serait immédiatement mis en quarantaine durant 14 jours " reprend Stijn Van Bever. " Grâce au tracing, son entourage sera également testé. Quant aux joueurs qu’il a côtoyés, le problème d’infection ne se posera pas puisqu’ils auront été testés en même temps que lui. "

Des huis clos limités ?

Sur l’autre grande question qui agite les clubs belges, la possibilité d’accueillir un public limité… mais supérieur aux 200 personnes autorisées mercredi par le CNS, la Pro-League ne désespère pas de limiter les huis clos.

" Nous sommes en contact chaque jour avec les autorités… mais les virologues ont aussi d’autres fers au feu " conclut Van Bever. " Nous continuons à élaborer des protocoles et à préparer des propositions. "

Parmi celles-ci figurent les cas des supporters membres d’une même famille, et qui pourraient donc prendre place côte à côte en tribune.